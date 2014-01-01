По России рекомендуем обращаться к нашим друзьям - Турфирма «Здоровый отдых» - это большой выбор туристических направлений и высококачественный сервис!

Путешествие по Южной Америке

От Антарктики до экватора, от заснеженных вершин Анд по извивающимся водным руслам Амазонки до теплых морей, простирается, возможно, самый яркий и богатый своим разнообразием континент планеты - Южная Америка. Каждый, кто побывал здесь, без сомнений согласиться, что он представляет огромный красочный мир, полный тайн и незабываемых приключений.

Горные вершины Анд с величественными вулканами, влажные леса Амазонии, голубые ледники Патагонии, города в колониальном стиле, руины древней цивилизации Инков, солнечные пляжи с белоснежным песком и головокружительная ночная жизнь – только малая доля того, что притягивает сюда людей со всего мира.

Это континент, на котором самый большой влажный лес и самая полноводная река планеты – Амазонка, соседствуют с самой засушливой пустыней планеты – Атакама, расположенной у подножия самой длинной горной цепи в мире – Анды. Нигде в мире больше нет такого многообразия флоры и фауны, простирающейся на таком разнообразном ландшафте.

Вы можете отправиться в поход по тропам, проложенным много сотен лет назад инками, мимо древних храмов, созерцать потрясающую мощь водопадов Игуасу или провести день, наблюдая из каноэ за дикой флорой и фауной джунглей, проплывая по одному из бесчисленных узких притоков реки Амазонки. Вы можете прокатиться на велосипеде по горным тропам Анд, сплавиться по бурной реке или заняться серфингом на потрясающих волнах на обоих побережьях. А если Вы думаете, что удивить Вас уже ничего не может – посетите Огненную Землю с ее неописуемыми пейзажами, или Галапагосские острова, где можно повстречать необычные создания, или поплавать вместе с морскими львами в чистейшей голубой морской воде.

Великое разнообразие Южной Америки не заканчивается на ее природе. Завораживающее Мачу-Пикчу - одно из чудес света; загадочные линии Наска, происхождение и назначение которых до сих пор не имеют однозначного объяснения; каменные статуи острова Пасхи. Карнавал в Рио-де-Жанейро, страстное аргентинское танго, сальса, ритмы афро-бразильских барабанов заставляют сердце биться чаще.

Южная Америка – это место, путешествия куда, дарят неописуемый восторг и незабываемые воспоминания как ценителям истории и культуры, так и любителям экологических путешествий и активного отдыха.

Мы с радостью готовы предложить Вам на время окунуться в удивительный мир Южной Америки, отправившись вместе с нами на отдых в Аргентину, Бразилию, Перу, Чили или Эквадор. Для Вас самые интересные маршруты и программы, специально разработанные с учетом различных интересов путешественников. Мы предлагаем индивидуальные и групповые туры в Южную Америку, размещение в лучших отелях выбранной категории, высокое качество обслуживания, услуги русскоговорящих и англоговорящих гидов.